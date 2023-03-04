مجلة: أوكرانيا سوف تتحول إلى أنقاض بسبب رفض كييف التفاوض

يعتمد الخيار السائد على الوقت الذي تقرر فيه كييف حل النزاع، إما قبل هزيمة الجيش الأوكراني أو بعده. في حال وافقت كييف على التفاوض قبل هزيمة جيشها، فالخيار يعني التنازلات الإقليمية، أما إذا اختارت التفاوض بعد الهزيمة، فهذا سيكون لها هزيمة ساحقة مع النتائج المذكورة أعلاه (الدمار والخراب)، وفقا للصحفي.