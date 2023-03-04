القوات الروسية تقضي على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا ونظام مدفعي أمريكي ومدفع هاوتزر على محور خيرسون في يوم واحد.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “على محور خيرسون، تم القضاء على أكثر من 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 20 مركبة ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز M777 ومدفع هاوتزر D-30 في يوم واحد”.

وأضافت أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا ودبابة ومدفعين هاوتزر على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

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كما أكدت أن الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة “فوستوك” ضربت القوات الأوكرانية في مناطق فوديان وفوليدار ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.