قافلة إغاثية كويتية تصل إلى سوريا لدعم متضرري الزلزال… صور وفيديو

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وقال مراسل “سبوتنيك” في درعا، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مساعدات من الشعب الكويتي إلى سوريا منذ بدء الأزمة، مشيرا إلى أن “القافلة التي تضم 5 شاحنات، وصلت برّا إلى الأراضي السورية، ودخلت معبر نصيب الحدودي مع الأردن ظهر اليوم”.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا © Sputnik . Firas Al-Ahmad

وبحسب المراسل، تضم الشحنة التي تسلمها الهلال الأحمر العربي السوري، مواد غذائية وخيما وحليب أطفال.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا © Sputnik . Firas Al-Ahmad

وأضاف المراسل أنه تم نقل الشحنة من الأراضي الكويتية إلى سوريا عبر شاحنات تتبع شركة نقل يملكها رجل الأعمال السوري الكويتي “فتحي القسيم”.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا © Sputnik . Firas Al-Ahmad

وتأتي موافقة السلطات الكويتية في السماح بنقل الشحنة الإغاثية ومساعدة الشعب السوري، للتأكيد على العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين الشقيقين.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا © Sputnik . Firas Al-Ahmad