دقلو يطالب بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في السودان… فيديو

طالب نائب قائد قوات “الدعم السريع” في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، اليوم السبت، بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في البلاد.

وقال حميدتي في خطاب متلفز، “من اليوم فصاعداً لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين ولن نسمح باعتقال السياسيين”.

وتابع “نقول لمن في السلطة سلموا السلطة للشعب دون مماطلة أو تعطيل أو تسويف”.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو: نُجدد حرصنا على المضي قدمًا في تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري وفقًا للمصفوفة المُحدثة#الحدث pic.twitter.com/46qfrDOuxb — ا لـحـدث (@AlHadath) March 4, 2023

ودعا نائب قائد قوات الدعم السريع، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في استكمال تنفيذ بنود السلام.

كما شدد أيضا على الحاجة إلى المضي قدما في تنفيذ شروط الاتفاق الإطاري بما يتماشى مع المصفوفة المحدثة.

تأتي هذه التطورات تزامنا مع انتشار أنباء عن وجود خلاف بين رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وحميدتي لم يعلن عنه رسميا حتى اليوم.

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وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى “إعلان الحرية والتغيير”، قد وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.