شويغو يبحث استمرار إمداد قوات العملية الخاصة بالأسلحة والذخيرة

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، خلال اجتماع مع نوابه في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، تنظيم استمرار إمداد قوات العملية العسكرية الخاصة بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: “استمع وزير دفاع روسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، في إطار عمله في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، إلى نواب وزير الدفاع بشأن تنظيم استمرار إمداد القوات بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة”.

وأضاف البيان: “أولى سيرغي شويغو اهتمامًا خاصًا لتنظيم التدريب القتالي للوحدات الاحتياطية، والعمل العسكري السياسي وأنواع أخرى من الدعم الشامل للقوات”.

وشكر شويغو العسكريين الذين يؤدون المهام على هذا المحور لتفانيهم وبطولاتهم وقدم جوائز رسمية: وسام الشجاعة وشارة القديس جورج وميداليات الشجاعة.

وقال: “أهنئكم من أعماق قلبي! ونتطلع إلى مآثر وإنجازات جديدة منكم”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة شويغو يتفقد تجمعا للقوات الروسية جنوبي دونيتسك… فيديو

وفي وقت سابق من اليوم، تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مجموعة القوات الروسية “فوستوك”، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.