ماكرون يعلن دعم الكونغو بـ 34 مليون يورو

“حركة 23 مارس” التي تعرف أيضا باسمها المختصر “إم23” وينتمي أفرادها إلى عرقية التوتسي. استأنفت في نهاية العام الماضي القتال، متهمة كينشاسا بعدم احترام الاتفاقات الخاصة بإعادة دمج مقاتليها.

وبدأ ماكرون جولته الأفريقية مطلع الشهر الجاري، بدأها بزيارة الغابون حيث شارك في قمة الغابة الواحدة يومي 1 و2 مارس، ثم انطلق إلى العاصمة الأنغولية لواندا ليحتفل ببداية الشراكة الفرنسية الأنغولية في مجال الزراعة.

كما قام يومي 3 و4 مارس، بزيارة إلى جمهورية الكونغو، وإلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.