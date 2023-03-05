فتاة مصرية تؤسس "مكتبة" في قريتها الصغيرة لاستقبال مئات الأطفال وتنمية مواهبهم… صور

حصري

في قرية “جروان”، الواقعة بمركز الباجور في محافظة المنوفية بدلتا مصر، واقع يشبه كل قرى مصر، التي يحتاج الأطفال فيها إلى الذهاب إلى المدن وعواصم المحافظات للاطلاع والقراءة والمشاركة في الأنشطة المختلفة، لكن الواقع هناك تغير بجهد فتاة من سكان القرية التي لم تستسلم للواقع الذي تعيشه منذ أن كانت طفلة.

“كن عونا”… مبادرة لتعليم أطفال اللاجئين بالمجان في مصر

آيات عبد الحكيم، البالغة من العمر 30 عاما، تخرجت من كلية الآداب (قسم اللغة الألمانية) في جامعة المنوفية، وحصلت على دبلوم في التنمية الثقافية وكذلك توثيق التراث من جامعة القاهرة، نجحت بعد سنوات من الدراسة في افتتاح “مركز جروان للثقافة والفنون” بجهود فردية وذاتية، وبمساهمة أهالي القرية، لتتحول إلى مقصد لمئات الأطفال من القرية والقرى المجاورة.

تقول آيات في حديثها مع “سبوتنيك”، إن جميع قرى مصر بحاجة لمثل هذه المكتبات، التي تلبي حاجة الأطفال الثقافية وتشجعهم على تنمية اكتشاف أنفسهم والمواهب الكامنة بداخلهم.

تلبية احتياجات أطفال القرية

وتضيف مؤسسة المركز، أنها عزمت على تأسيس المكتبة من أجل تلبية احتياجات القرية الثقافية، وإنهاء معاناة الأجيال من أجل الوصول إلى المكتبات، وشرعت في الدراسة بشكل تفصيلي في نهاية العام 2019، من خلال دراسة العوامل المتعددة واستعداد الأهالي لإرسال أطفالهم، وكذلك قبول الأطفال للجلوس لساعات في المركز للاطلاع والمشاركة في الأنشطة، وإمكانية التطوع.

في يونيو/ حزيران 2022، افتتح مركز جروان للثقافة، بحضور ممثل “المركز القومي لثقافة الطفل المصري”، ومشاركة أهالي القرية، الذين دعموا تأسيس المركز بتجهيزات بسيطة تمكن الأطفال من الجلوس والقراءة.

لم تتوقع آيات حضور الأغلبية من أهالي القرية، خاصة الأطفال الذين حضروا بنسبة 90%، بما في ذلك العدد الذي يتردد على المركز بشكل يومي يفوق 150 طفلا في اليوم الواحد، وفي بعض الأيام يضاعف العدد.

© Photo / Jarwan Center for Culture فتاة مصرية تؤسس مكتبة في قريتها الصغيرة بالمنوفية 1 /3 © Photo / Jarwan Center for Culture فتاة مصرية تؤسس مكتبة في قريتها الصغيرة بالمنوفية © Photo / Jarwan Center for Culture فتاة مصرية تؤسس مكتبة في قريتها الصغيرة بالمنوفية 2 /3 © Photo / Jarwan Center for Culture فتاة مصرية تؤسس مكتبة في قريتها الصغيرة بالمنوفية © Photo / Jarwan Center for Culture فتاة مصرية تؤسس مكتبة في قريتها الصغيرة بالمنوفية 3 /3 © Photo / Jarwan Center for Culture فتاة مصرية تؤسس مكتبة في قريتها الصغيرة بالمنوفية 1 /3 © Photo / Jarwan Center for Culture فتاة مصرية تؤسس مكتبة في قريتها الصغيرة بالمنوفية 2 /3 © Photo / Jarwan Center for Culture فتاة مصرية تؤسس مكتبة في قريتها الصغيرة بالمنوفية 3 /3 © Photo / Jarwan Center for Culture فتاة مصرية تؤسس مكتبة في قريتها الصغيرة بالمنوفية

إقبال كبير

يحظى المركز بإقبال كبير من الشرائح العمرية المختلفة والأطفال من القرى المجاورة بعد أن ذاع صيت المركز بالمنطقة، إذ يقبل الأطفال لاستعارة الكتب أو المشاركة في جلسات القراءة والاستمتاع وتنمية المواهب.

حصلت مؤسسة المركز على مئات الكتب من إصدارات وزارة الثقافة المصرية المختلفة مجانا، بعد مخاطبة الوزارة لدعم المركز، فيما تعمل على تزويد المكتبة بأنشطة متنوعة.

إلى جانب إقبال الأطفال على المركز، تطوع العشرات من الشباب وخريجي الجامعات للعمل في المركز خلال أوقات فراغهم لمساعدة الأطفال في الأنشطة المختلفة، وشرح الكتب لهم، الأمر الذي شجع الأطفال على التردد يوميا على المركز.

مجتمع أكبر مكتبة عائمة في العالم تصل الأردن الأسبوع المقبل

تتضمن الأنشطة التي يقدمها المركز “ورش الرسم” وإلقاء الشعر، والنشاط المسرحي والحكي.

وتؤكد آيات أنها خلال الفترة القليلة الماضية تمكنت من اكتشاف بعض المواهب في كتابة الشعر والرسم، وأنها تساندهم بكل الطرق الممكنة حاليا للاستمرار في الكتابة وتنمية موهبة الرسم لديهم.

إحياء الحرف اليدوية

تسعى آيات لإنشاء مبنى كبير للمركز، وتجهيزه لاستقبال مئات الأطفال من القرية والقرى المجاورة، وكذلك نساء القرية، بعد أن أسست “برنامج تمكين اقتصادي للمرأة” يهدف لتعليم الحرف اليدوية للنساء وإحياء حرفة “الكليم اليدوي”، وهي صناعة النسيج اليدوي.