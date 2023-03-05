الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة ديون الدول الفقيرة

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة ديون الدول الفقيرة وإمكانية تخلفها عن سداد هذه الديون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر اليوم السبت، بحسب “فرانس برس”.

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وقال شتاينر إن المزيد من الدول سوف يعاني من أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد مع إنفاق 25 من 52 دولة فقيرة خمس إيراداتها لسداد كلفة ارتفاع الفوائد.

وقال شتاينر على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا في الدوحة إن: “الوضع الحالي بالنسبة للبلدان النامية فيما يتعلّق بالدين الوطني خطير للغاية”.

وأوضح أن تحليلا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشير إلى أن “52 دولة إما تعاني من أزمة ديون وإما هي على بعد خطوة عن أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد”.

وذكر المسؤول الأممي أن 25 من هذه الدول الـ52

“أنفقت بالفعل خُمس أو 20 في المئة من إيراداتها الحكومية لتسديد الفوائد المترتبة على ديونها”.