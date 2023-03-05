كوريا الشمالية تحث الأمم المتحدة على المطالبة بوقف التدريبات العسكرية بين واشنطن وسيئول

دعت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، ليل السبت/الأحد، الأمم المتحدة لمطالبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة التي تصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية، كيم سون جيونغ: “يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حث الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشدة على التوقف الفوري عن تصريحاتهما الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل غير مسؤول، وترفع مستوى المواجهة بشكل غير مسؤول”.
كوريا الجنوبية: سيئول ليست بحاجة إلى أسلحة نووية لمواجهة بيونغ يانغ
أمس, 11:47 GMT
في نهاية فبراير/شباط المنصرم، أدان كيم سون جيونغ، بيانًا أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث فيه بيونغ يانغ على الامتناع عن “الأعمال الاستفزازية” في شبه الجزيرة الكورية وسط عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة.
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