كوريا الشمالية تحث الأمم المتحدة على المطالبة بوقف التدريبات العسكرية بين واشنطن وسيئول

وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية، كيم سون جيونغ: “يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حث الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشدة على التوقف الفوري عن تصريحاتهما الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل غير مسؤول، وترفع مستوى المواجهة بشكل غير مسؤول”.