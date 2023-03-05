ترامب يقول إنه "ليس من الصعب" عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال "24 ساعة" فقط

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري: “يمكنني أن أؤكد لكم أنها لن تكون مهمة صعبة (حل النزاع في أوكرانيا). يمكن القيام بها في غضون 24 ساعة إذا عرف الناس ما يجب عليهم فعله”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد رفض، في الوقت نفسه، الإفصاح عن خطته بالضبط بشأن حل النزاع في أوكرانيا، وما هي الإجراءات التي ينوي اتخاذها، مشيرًا إلى أن الكشف عن هذه المعلومات لن يسمح له بتحقيق خططه وإنهاء الوضع الراهن.

وقال ترامب: “لن أخبركم عن هذا، لأنه إذا قمت بذلك، من المحتمل أن أفقد القدرة على القيام بذلك (حل النزاع في أوكرانيا). تحتاج إلى أن تكون رئيسًا للقيام بذلك – فأنت بحاجة إلى مكتب وسلطات. ومع ذلك، سيتم ذلك في غضون يوم. أكرر، هذا لم يكن ليحدث أبدًا لو كنت رئيسًا، هذه الحرب يجب أن تُحل في يوم واحد”.

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وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.