الشرطة الإسرائيلية تعتقل أربعة أشخاص خلال مظاهرات ضد الإصلاح القضائي

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة أشخاص خلال احتجاجات في تل أبيب ضد الإصلاح القضائي، الذي تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو.

موسكو – سبوتنيك. وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن متحدث باسم الشرطة، أنه “خلال هذا الحدث المتعلق بانتهاك النظام العام ووقائع العنف ضد عناصر الشرطة، تم اعتقال أربعة مشتبه بهم، الذين تم نقلهم إلى مركز الشرطة للاستجواب”.

وكانت الصحيفة قد ذكرت، في وقت سابق، نقلاً عن منظمي الاحتجاجات، أن نحو 400 ألف متظاهر ضد الإصلاح القضائي تظاهروا في جميع أنحاء إسرائيل، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت خراطيم المياه ضد المتظاهرين في تل أبيب.

هذا وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون “الإصلاحات القضائية” الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.

وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.

تظاهرات التعديلات القضائية في إسرائيل… أين يصل التصعيد وما خيارات الحكومة وإمكانية تراجعها؟

ودعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.