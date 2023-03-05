عجز الميزانية الصينية في العام الحالي 3% ونمو الناتج المحلي قد يصل إلى 5%

توقعت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين الصادرة، اليوم الأحد، أن يبلغ عجز الميزانية الصينية في العام الحالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم أيضا بنفس النسبة.
بكين – سبوتنيك. وجاء في وثيقة نشرت في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: “في عام 2023، من المقرر أن تبلغ حصة العجز المالي في الناتج المحلي الإجمالي 3% بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن العام الماضي”.
وأضافت توقعات خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين، أن “مؤشر أسعار المستهلك (المؤشر الرئيسي للتضخم) في عام 2023 سيكون نحو 3%”.
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نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين
وتوقعت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين أيضا أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5 في المئة في عام 2023 .
وجاء في وثيقة أن “نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين سيكون 5%”.
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