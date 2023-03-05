عجز الميزانية الصينية في العام الحالي 3% ونمو الناتج المحلي قد يصل إلى 5%

بكين – سبوتنيك. وجاء في وثيقة نشرت في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: “في عام 2023، من المقرر أن تبلغ حصة العجز المالي في الناتج المحلي الإجمالي 3% بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن العام الماضي”.