"أنصار الله" تقول إن واشنطن ذهبت نحو تهدئة حروبها كي تركز على روسيا

اتهمت جماعة “أنصار الله”، الولايات المتحدة بإفشال الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، ومحاولة فرض تهدئة بدلاً عن ذلك، ضمن تحركاتها لتهدئة حروبها كي تركز على الحرب ضد روسيا من خلال أوكرانيا.

القاهرة – سبوتنيك. وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة “الإنقاذ الوطني” المشكلة من “أنصار الله” العميد عبد الله بن عامر، عبر “تويتر”:

“لا تقاتل واشنطن أكثر من عدو في وقت واحد، حاليا تركز على روسيا من خلال أوكرانيا ولتحقيق ذلك ذهبت نحو تهدئة حروبها التي تخوضها من خلال وكلائها في المناطق الأخرى”.

وأضاف بن عامر: “هذا ما يفسر تحركاتها الهادفة لضبط عملية التفاوض بمسكنات التهدئة وإفشال الجهد المبذول لوقف الحرب بشكل نهائي”.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، وجه زعيم “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، اتهامًا لأمريكا بمحاولة عرقلة المفاوضات بين السعودية والجماعة بوساطة سلطنة عُمان، والتأثير السلبي على أعمالها، مؤكداً تمسك جماعته بمعالجة الملف الإنساني المتمثل في دفع رواتب الموظفين الحكوميين من عائدات النفط اليمني ورفع قيود التحالف بقيادة السعودية على مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة.

“أنصار الله” تتهم أمريكا وبريطانيا بالسعي لـ”احتلال” اليمن وتتوعد بإنهاء تواجد قواتهما