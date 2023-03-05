مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح جراء إطلاق نار في أذربيجان

قُتل شخص وأُصيب اثنان آخران بجروح جراء إطلاق نار وقع في سوق تجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو، يوم السبت، وفق ما ذكرت سلطات إنفاذ القانون.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى. وهاجم مسلح مجهول الهوية موظفي بنك كانوا يقومون بوضع نقود في ماكينة صراف آلي في السوق التجاري وهرب من مكان الحادث حاملا حقيبة. أرمينيا ترحب بإلزام محكمة العدل الدولية لأذربيجان بضمان حركة المرور بممر لاتشين ولا يزال التحقيق جاريا لتعقب المشتبه به.

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