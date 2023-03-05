رئيس وزراء كمبوديا يبدي دعم بلاده لمقترح الصين لإنهاء النزاع في أوكرانيا

أعرب رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، عن دعم بلاده لمقترح الصين المكون من 12 نقطة لإنهاء النزاع في أوكرانيا، قائلا إن “الصين تلعب دورا رائدا في السعي لإحلال السلام” بين روسيا وأوكرانيا.

وقال هون سين، يوم الجمعة، في كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي للمؤتمر السنوي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن كمبوديا تؤيد المقترح لأنه ينص على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأفاد الزعيم الكمبودي بأن الاقتراح دعا أيضا إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام ووقف العقوبات الأحادية، مضيفا أن “هذه النقاط تتماشى مع موقف كمبوديا”، وفقا لوكالة “شينخوا”.

وذكر هون سين أنه “بالإضافة إلى ذلك، ركز مقترح الصين أيضا على الجانب الإنساني والأمن الغذائي وإعادة الإعمار بعد الصراع”.

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وبيّن أن “كمبوديا تود أن تدعو جميع الأطراف المعنية إلى النظر في مقترح الصين على نحو مستفيض من أجل وقف القتال، وإنهاء معاناة الناس وتدمير الممتلكات والبنية التحتية، وإعادة السلام”.

ومن أجل دفع التسوية السياسية للصراع الروسي الأوكراني الجاري قدما، أصدرت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي وثيقة توضح موقف بكين بشأن هذه القضية.