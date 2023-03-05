السوداني: رؤيتنا تتضمن الاستثمار في كل الجسد العراقي

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن رؤية حكومته تتضمن الاستثمار في كل جسد الدولة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها السوداني خلال حفل إطلاق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

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وقال رئيس الوزراء إن الحكومة العراقية ماضية في اعتماد وتنفيذ خطة استراتيجية تنموية طويلة الأمد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف لتقديم كل ما هو ضروري لتأمين حياة لائقة لجميع المواطنين.

ورأى أن التغيرات والتحدّيات الكبيرة تتطلب تغيير الطرق والأساليب المتّبعة لمواجهة هذه التغيرات والتحديات، بالتوازي مع الحفاظ على القيم والمبادئ الأصيلة للمجتمع.

وأوضح أنه رؤية الحكومة تشتمل على استثمار كل جسد الدولة، وكل المنظومات الحكومية، والمراكز المؤسساتية، في جميع محافظات العراق.