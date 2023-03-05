زيادة ميزانية الصين الدفاعية بنسبة 7.2% في عام 2023

أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن إنفاقها العسكري سيتزايد بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات، محذرة من التهديدات “المتصاعدة” من الخارج خلال اجتماعها المقرر أن يمنح شي جين بينغ ولاية ثالثة كرئيس.

تأتي الزيادة في ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة، في الوقت الذي أعلنت فيه بكين النمو الاقتصادي للبلاد بنحو 5 في المائة هذا العام وهو أحد أقل معدلاتها خلال عقود.

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وقدرت الميزانية المخططة لهذا العام الإنفاق الدفاعي عند 1.55 تريليون يوان (225 مليار دولار)، بزيادة بلغت 7.2% وهو أسرع معدل زيادة منذ عام 2019، بحسب “فرانس برس”.

وبلغ معدل الزيادة الرسمي في العام الماضي 7.1%.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي للوفود خلال المؤتمر الشعب الوطني وهو التجمع البرلماني السنوي إن “المحاولات الخارجية لقمع واحتواء الصين تتصاعد”.

وأضاف أثناء تقديمه تقرير العمل السنوي للحكومة إلى آلاف المندوبين المتجمعين في قاعة الشعب الكبرى في بكين: “يتعين على القوات المسلحة تكثيف التدريب العسكري والاستعداد في جميع المجالات”.