برلماني روسي يكشف عن مستقبل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة

قال النائب في مجلس الشيوخ الروسي، أليكسي بوشكوف، إنه لا يمكن تجنب الصراع بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف بوشكوف على صفحته الخاصة في “تلغرام”: “صراع عميق بين الولايات المتحدة والصين أمر حتمي”.

وأشار بوشكوف إلى أن “المواجهة الوشيكة تكتسب زخماً بالفعل، فكل خطوة من خطوات الولايات المتحدة وكل خطوة تتخذها الصين تتحدث عن ذلك”.

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وتابع بالقول: “من المستحيل تجنب هذا الصراع في المستقبل”.