برلماني روسي يكشف عن مستقبل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة

قال النائب في مجلس الشيوخ الروسي، أليكسي بوشكوف، إنه لا يمكن تجنب الصراع بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف بوشكوف على صفحته الخاصة في “تلغرام”: “صراع عميق بين الولايات المتحدة والصين أمر حتمي”.
وأشار بوشكوف إلى أن “المواجهة الوشيكة تكتسب زخماً بالفعل، فكل خطوة من خطوات الولايات المتحدة وكل خطوة تتخذها الصين تتحدث عن ذلك”.
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لـ “التهديد النووي” في العالم
3 مارس, 08:02 GMT
وتابع بالقول: “من المستحيل تجنب هذا الصراع في المستقبل”.
ويشار إلى أنه في نهاية فبراير/شباط، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن بكين لن تتحمل الضغوط والتهديدات من واشنطن.
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