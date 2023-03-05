بوركينا فاسو تفرض حظر تجوال للمساعدة في قتال المتمردين

فرضت بوركينا فاسو حظرا للتجوال في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين، وفقا لوثائق رسمية.

وأودى التمرد المستمر منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.

روسيا وبوركينا فاسو تسعيان لتوسيع التعاون الدبلوماسي بينهما

وقال الأمين العام لمحافظة الشمال، كويلجا ألبرت زونغو، في مذكرة: “في إطار القتال ضد الإرهاب، فرض حظر للتجوال من الساعة 22:00 إلى 05:00 في كل أنحاء المنطقة الإقليمية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 3 مارس/ آذار إلى 31 مارس”.

ويحظر القرار حركة الأشخاص واستخدام المركبات ذات العجلتين والأربع عجلات ليلا، بحسب “فرانس برس”.

وأوضح زونغو أن حظر التجوال سيساعد الجيش في المنطقة المتاخمة لمالي والتي انطلق منها التمرد في عام 2015.