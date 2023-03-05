الدفاع الأذربيجانية: قتلى وجرحى إثر اشتباك مع قوات أرمينية في ناغورني قرة باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، وقوع اشتباك مع قوات أرمينية في إقليم ناغورني قرة باغ المتنازع عليه وسقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأوضحت الوزارة، في بيان: “وردت معلومات حول نقل أرمينيا المعدات العسكرية والذخيرة والأفراد إلى أراضي أذربيجان، حيث تتمركز قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت”.

وأضافت: “حاولت وحدات الجيش الأذربيجاني إيقاف وتفتيش المركبات التي تنقل الإمدادات العسكرية غير المشروعة، فأطلق الطرف المقابل النار مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين نتيجة تبادل إطلاق النار”.

الخارجية الروسية: فكرة نشر قوات حفظ سلام أممية في قره باغ ليست واقعية