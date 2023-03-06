مفيد للرجال وموجود بوفرة في الطماطم… 5 فوائد صحية رائعة لليكوبين

الليكوبين، المعروف أيضا باسم كاروتين، مسؤول عن اللون الوردي أو الأحمر للأطعمة مثل الطماطم والبطيخ والفلفل الأحمر الحلو. يمكن أن يحسن صحة العظام ويعمل كمضاد قوي للأكسدة، والذي يمكن أن يحميك من أمراض القلب.

الفوائد الصحية لليكوبين

الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة ويساعد على موازنة نشاط الجذور الحرة في الجسم، مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض معينة. على سبيل المثال، هناك أدلة كافية على أنه يلعب دورا في صحة العظام، وفق موقع only my health المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.

1.صحة العظام

هناك أدلة متزايدة على أن الليكوبين يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة العظام. اكتشف الباحثون أن تلك المادة تغير نشاط العديد من الجينات التي تدعم كثافة العظام، مما يعطي العظام قوة.

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2. صحة القلب والأوعية الدموية

قد تدعم الخصائص المضادة للأكسدة في الليكوبين صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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3. علاج العقم

وفقا لدراسة، ثبت أن الليكوبين يزيد من عدد الحيوانات المنوية بنسبة تصل إلى 70%. قد تساعد صفات الليكوبين المضادة للأكسدة في تحسين جودة الحيوانات المنوية. نظرا لأن المادة الكيميائية تقلل من فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا، فإنها يمكن أن تعزز الصحة الإنجابية بشكل أكبر.

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4. تأخير شيخوخة الجلد

استخدام فيتامين C الموضعي أو مصل مضاد للأكسدة على بشرتك يمكن أن يساعد في إبطاء الشيخوخة الطبيعية وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. وفقا للدراسة، فإن الكاروتينات الرئيسية (تسمى مضادات الأكسدة) الموجودة في كل من الجلد والبلازما هي الليكوبين وبيتا كاروتين، وهو ما يفسر سبب استخدامها بشكل شائع في منتجات العناية بالبشرة.

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5. يساعد في شفاء حروق الشمس

أظهر الليكوبين في الدراسات قدرته على الحماية من الحمامي (الاحمرار السطحي للجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية). الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة التي تكون فعالة في إزالة الجذور الحرة.

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