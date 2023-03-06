شولتس: الغرب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع ولكن الوقت لم يحن بعد

واشنطن – سبوتنيك. وأوضح شولتس، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الأحد: “أعتقد أنهم يعلمون أننا مستعدون لتقديم نوع من الضمانات لهذا البلد لفترة سلام مستقبلية، لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد”.