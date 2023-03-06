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شولتس: الغرب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع ولكن الوقت لم يحن بعد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الغرب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع، لكن الوقت لم يحن بعد لذلك.

واشنطن – سبوتنيك. وأوضح شولتس، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الأحد: “أعتقد أنهم يعلمون أننا مستعدون لتقديم نوع من الضمانات لهذا البلد لفترة سلام مستقبلية، لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد”.

وأكد أن “الغرب لن يتخذ قرارات بشأن حل الصراع الأوكراني”، معتبرا أن “انسحاب القوات الروسية هو أساس محادثات السلام”.

ونوه شولتس بأن “الزيادة في الإنتاج الدفاعي في ألمانيا ستكون دائمة”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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