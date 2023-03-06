فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي لا يملك أدلة على توريد الصين أسلحة لروسيا

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أن “الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي أدلة على إمداد الصين لروسيا بالأسلحة”.

موسكو – سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، مع المستشار الألماني أولاف شولتس

“في الوقت الحالي، ليس لدينا دليل على توريد بكين أسلحة إلى روسيا، لكن من الضروري مراقبة الأمر كل يوم”.

وكان السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أكد الخميس الماضي، أن الصين لا تورد أسلحة لروسيا.

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وقال كيلين في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية: “الصين تقول إنها لا تورد لنا أسلحة، ونحن ليس لدينا تأكيدات أننا نتلقى أسلحة من الصين. لدينا أسلحتنا الخاصة بكميات كافية”.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.