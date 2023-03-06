فاكهة رائحتها "جحيم" تجبر طائرة تركية على العودة إلى إسطنبول بعد تحليقها

اضطرت طائرة تركية، مساء اليوم الأحد، إلى العودة إلى مطار إسطنبول، بعد تحليقها تجاه إسبانيا بسبب رائحة فاكهة الدوريان.
أفادت وكالة “الأناضول” الرسمية: بأن “طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية اضطرت للعودة إلى مطار إسطنبول كتدبير احترازي بعد تحليقها نحو مدينة برشلونة الإسبانية بسبب رائحة كريهة ناجمة فاكهة “دوريان” الاستوائية الموجودة في الطائرة”.
إذ أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرًا خلال التحليق، بحسب المصدر ذاته.
* فاكهة دوريان تعتبر فاكهة دوريان من أغرب الفواكه وأكثرها جدلاً، ويرجع ذلك إلى رائحتها النفاذة التي تجعل الكثير من الناس ينفرون منها رغم طعمها اللذيذ، ويطلق عليها محبوها ملكة الفواكه، وتزرع أشجارها الكبيرة ضمن الغابات الإستوائية في الجنوب الشرقيّ من قارة آسيا . pic.twitter.com/zJ21uNQqCz
— ABO – ABOOD 👈 (@hhppqq59) January 3, 2020
وأوضحت الوكالة أن قبطان الطائرة قرر العودة إلى مطار إسطنبول كإجراء احترازي، بعد أن كانت تحلق في الأجواء البلغارية، بعد ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة.
وفور هبوط الطائرة، تبين بعد فحص قسم الشحن أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة “دوريان”، وهي فاكهة إستوائية من جنوب شرقي آسيا يطلق على طعمها “الجنة” وعلى رائحتها “جحيم”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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