فاكهة رائحتها "جحيم" تجبر طائرة تركية على العودة إلى إسطنبول بعد تحليقها

* فاكهة دوريان تعتبر فاكهة دوريان من أغرب الفواكه وأكثرها جدلاً، ويرجع ذلك إلى رائحتها النفاذة التي تجعل الكثير من الناس ينفرون منها رغم طعمها اللذيذ، ويطلق عليها محبوها ملكة الفواكه، وتزرع أشجارها الكبيرة ضمن الغابات الإستوائية في الجنوب الشرقيّ من قارة آسيا . pic.twitter.com/zJ21uNQqCz

— ABO – ABOOD 👈 (@hhppqq59) January 3, 2020