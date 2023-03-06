العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الأمريكي ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه، اليوم الأحد، في العاصمة عمّان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

عمان – سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن الديوان الملكي الأردني، فقد “أكد العاهل الأردني، ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أي إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام”.

ونوه العاهل الأردني لدى لقائه أوستن إلى “ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول اللقاء، وفقاً للبيان، الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة خصوصا في المجال الدفاعي، إذ أعرب العاهل الأردني عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية والتعاون العسكري المستمر بين البلدين.

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كما جرى بحث آخر التطورات في المنطقة والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.