زيلينسكي يصدر تعليمات بتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية

أصدر فلاديمير زيلينسكي، تعليماته لتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية واستعادة البنية التحتية المتضررة بحلول موسم التدفئة المقبل.

موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة مصورة، “نحن نعمل بالفعل على جميع السيناريوهات وسنبذل قصارى جهدنا لنكون جاهزين لفصل الشتاء المقبل”.

وأشار إلى أنه “في غضون ستة أشهر، يجب على مهندسي الطاقة لدينا والحكومة والخدمات الأمنية وكل من يشارك في أداء المهام ذات الصلة تعزيز حماية مرافق الطاقة، واستعادة البنية التحتية التي دمرت.. هذا عمل كبير، وقد بدأ بالفعل”.

الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

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كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.