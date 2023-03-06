إستونيا.. الحزب الإصلاحي بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس يفوز بالانتخابات البرلمانية

أعلنت مفوضية الانتخابات في إستونيا، أمس الأحد، فوز الحزب الإصلاحي بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس بالانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد.

هلسنكي – سبوتنيك. وجاء في بيان للمفوضية، “وفقًا لآخر البيانات، حصل الحزب الإصلاحي (بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس) على 31.5 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، ما يضمن له 37 مقعدًا في البرلمان”.

بينما حل في المركز الثاني حزب “إكري” من أقصى اليمين، وحصل على 16 في المئة من الأصوات، (17 مقعدًا)، وفي المركز الثالث حزب الوسط بحصوله على 14.8 في المئة من أصوات الناخبين (16 مقعد)”.

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بالإضافة إلى هذه الأحزاب، يضم البرلمان الجديد أيضًا الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطن و”إستونيا 200″ (ليبرالي) .

وكان حزب الإصلاح فاز في انتخابات عام 2019، ولكن تم إبعاده عن السلطة بعد أن شكلت ثلاثة أحزاب أصغر حكومة. وانهار هذا التحالف في عام 2021، ما سمح لكلاس بتشكيل تحالف وتولي المسؤولية، لتصبح أول رئيسة وزراء تحكم البلاد.