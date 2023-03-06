أذربيجان… مقتل جنديين في اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أمس الأحد، مقتل جنديين جراء اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ.

باكو – سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الوزارة، بأنه “نتيجة لاستفزاز (مسلح) من جانب التشكيلات الأرمينية غير الشرعية في صباح يوم 5 مارس/ آذار، قتل جنديان في الجيش الأذربيجاني، هما، عليبيلي شهريار رامز أوغلو، وحسينوف أشكين جميل أوغلو”.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أرمينية، أن ثلاثة عناصر من الشرطة الأرمينية قتلوا في الاشتباك المذكور.

الدفاع الأذربيجانية: قتلى وجرحى إثر اشتباك مع قوات أرمينية في ناغورني قرة باغ

وكانت الاشتباكات تجددت في إقليم قره باغ، في نهاية سبتمبر/ أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

يذكر أنه في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.