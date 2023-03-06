مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في تحطم طائرة بالقرب من نيويورك

واشنطن – سبوتنيك. وبحسب شبكة “إن بي سي”، “لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران على الأقل بجروح خطيرة بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من عدة منازل في لونغ آيلاند بعد ظهر يوم الأحد”.