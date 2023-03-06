مستشار بالرئاسة التركية: من غير المرجح أن يلتقي أردوغان بالأسد قبل الانتخابات الرئاسية

استبعد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره السوري، بشار الأسد، قبل الانتخابات الرئاسية التركية.
وقال أرهان خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك: “هذا ممكن، ولكن على حد علمي، ليس هناك موعد أو مكان محدد لمثل هذا الاجتماع والرئيس أردوغان من حيث المبدأ لا يعارض هذا الأمر، لكن هذه الزلازل المدمرة غيّرت كل شيء. لقد طرأت تغييرات على جدول أعمال الرئيس بالكامل”.
إعلام: أردوغان قد يجتمع مع الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية
10 يناير, 09:28 GMT
وأضاف “لقد تبقى أقل من 74 يوما على الانتخابات، لذلك لا أعتقد أنه ستكون هناك فرصة لإيجاد طريقة للذهاب فقط لالتقاط صورة مع الأسد. ربما يحدث ذلك بعد الانتخابات”.
واستضافت روسيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.
وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.
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