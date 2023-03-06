مستشار بالرئاسة التركية: واشنطن ولندن لا تسعيان لإنجاح وساطة أردوغان بين بوتين وزيلينسكي

وفي أواخر أيلول/سبتمبر العام الماضي، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ما زالت منفتحة على الحوار مع كييف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس، واستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت مؤخرا إلى أراضي روسيا.