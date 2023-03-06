القوات الروسية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة دقيقة التوجيه… فيديو

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة الروسية استخدمت جيلا جديدا من الذخائر دقيقة التوجيه ضد القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام جيل جديد من الذخائر الموجهة بدقة لتدمير المعدات والأسلحة ومواقع القيادة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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وقد تم استخدام الذخيرة في منطقة العملية العسكرية بعد عمليات الاستطلاع. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الطائرات المسيرة، حيث تبين أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإخفاء مركبات مدرعة قتالية وتعمل على صيانتها وإصلاحها في بعض الأمكنة.
وأشارت إلى أن “الصواريخ الجديدة اخترقت المواقع وانفجرت داخل مخابئ ودمرت وعطلت آليات ومدرعات تابعة القوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة هناك”.
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