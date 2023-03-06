القوات الروسية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة دقيقة التوجيه… فيديو

وقد تم استخدام الذخيرة في منطقة العملية العسكرية بعد عمليات الاستطلاع. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الطائرات المسيرة، حيث تبين أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإخفاء مركبات مدرعة قتالية وتعمل على صيانتها وإصلاحها في بعض الأمكنة.