مصر… اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" يعود لأحد الأباطرة الرومان… صور

أول تعليق من الآثار بعد اكتشاف تمثال أبوالهول بمعبد دندرة في سوهاج
التفاصيل: https://t.co/FRqT1OHDz4 pic.twitter.com/V3X7pdkQla
— مصريون في الكويت (@egkwnet) March 6, 2023
“وجهه يتميز بملامح ملكية مصورة بدقة، وتظهر ابتسامة خفيفة على شفاهه، التي يوجد على طرفيها غمازتين، كما تظهر بقايا اللون الأصفر والأحمر على وجهه، ويرتدي غطاء الرأس المعروف بالنمس، وتعلو جبهته أفعى الكوبرا”.
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نجحت البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس برئاسة أ.د.ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس، فى الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلي العصر الروماني، وذلك pic.twitter.com/gmykVHfJLX
— Ali Talat (@alitalat1250) March 6, 2023
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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