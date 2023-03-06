مصر… اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" يعود لأحد الأباطرة الرومان… صور

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف تمثال جديد لـ”أبو الهول” الفرعوني، في محافظة قنا.

وكان التمثال ضمن بقايا مقصورة من الحجر الجيري، تعود إلى العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة، بالمحافظة، والتي تم تشييد معبد للإله “حورس” في العصر الروماني فيها، وفقا لبيان رسمي من وزارة السياحة والآثار المصرية.

وأضاف البيان أن التمثال الجديد لـ”أبو الهول” يمثّل أحد الأباطرة الرومان، إذ أوضح وزير الآثار المصري الأسبق، وأستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي، أنه “من المرجح بعد الفحص المبدئي لوجهه أن يكون للإمبراطور كلاوديوس”.

أول تعليق من الآثار بعد اكتشاف تمثال أبوالهول بمعبد دندرة في سوهاج التفاصيل: https://t.co/FRqT1OHDz4 pic.twitter.com/V3X7pdkQla — مصريون في الكويت (@egkwnet) March 6, 2023

ووصف الدماطي التمثال بـ”الرائع الجمال”، مشيرا إلى أن

“وجهه يتميز بملامح ملكية مصورة بدقة، وتظهر ابتسامة خفيفة على شفاهه، التي يوجد على طرفيها غمازتين، كما تظهر بقايا اللون الأصفر والأحمر على وجهه، ويرتدي غطاء الرأس المعروف بالنمس، وتعلو جبهته أفعى الكوبرا”.

#عاجل العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري شرق معبد دندرة بمحافظة قنا نجحت البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس برئاسة أ.د.ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس، فى الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلي العصر الروماني، وذلك pic.twitter.com/gmykVHfJLX — Ali Talat (@alitalat1250) March 6, 2023

كما لفت الدماطي إلى أنه تم العثور أسفل التمثال، على لوحة من العصر الروماني مكتوبة بالهيروغليفي والديموطيقي.

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