"لوك أويل" الروسية تحصل على موافقة لتسويق احتياطيات حقل "إريدو" النفطي العراقي

أعلنت شركة “لوك أويل” الروسية، اليوم الاثنين، أنها تلقت الموافقة على طلب تسويق احتياطيات حقل “إريدو” العراقي.

وقالت الشركة في بيان صحفي: “تعلن شركة لوك أويل أنها تلقت من شركة نفط “ذي قار” المملوكة للدولة الموافقة على طلب لتسويق الاحتياطيات ومقترحا أولياً لتطوير حقل “إريدو” النفطي داخل المربع 10 في جمهورية العراق. وذلك بالتعاون مع شركة انبكس جنوب العراق المحدودة”.

وفي وقت سابق، صرح مدير الدائرة الفنية بوزارة النفط العراقية، الدكتور علي وارد حمود، أن العراق مهتم بالشراكة مع شركات النفط الروسية، ودعا الشركات الروسية للمشاركة في جولات التراخيص الجديدة للرقع النفطية غير المستكشفة.

وزارة النفط العراقية تدعو الشركات الروسية لاستكشاف النفط في الرقع الجديدة

وقال حمود في مقابلة حصرية مع وكالة “سبوتنيك” اليوم الجمعة إنه “في المستقبل القريب سوف تُضع خطط تطوير هذه الحقول واقصد هنا حقل أريدو وحقل السلمان لغرض الإنتاج المعجل منها والإنتاج التجاري”.