فهد يعدو بسرعة كبيرة في شوارع سلطنة عمان… فيديو يثير جدلا

ويوضح الفيديو ركض الفهد على كورنيش مطرح، ثم يظهر من جديد في شارع السلطان قابوس، وتحديدا أمام دار الأوبرا السلطانية.

ونقلت صحيفة “الرؤية” العمانية عن مصادر رسمية بهيئة البيئة العمانية، أنه لم يتم التحقق من صحة الفيديو، وأنها تعمل على التأكد من مصداقية الأمر، والبحث في كيفية تواجد الحيوان في الشوارع.