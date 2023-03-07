فهد يعدو بسرعة كبيرة في شوارع سلطنة عمان… فيديو يثير جدلا

رصدت وسائل إعلام عمانية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لفهد يركض بسرعة كبيرة في عدد من شوارع مسقط بسلطنة عمان.
ويوضح الفيديو ركض الفهد على كورنيش مطرح، ثم يظهر من جديد في شارع السلطان قابوس، وتحديدا أمام دار الأوبرا السلطانية.
مقطع متداول يظهر فهد يركض بسرعة كبيرة في عدد من شوارع مسقط pic.twitter.com/gsypgbHpqK
— أخبار عمان (@omaniyanews) March 6, 2023
ونقلت صحيفة “الرؤية” العمانية عن مصادر رسمية بهيئة البيئة العمانية، أنه لم يتم التحقق من صحة الفيديو، وأنها تعمل على التأكد من مصداقية الأمر، والبحث في كيفية تواجد الحيوان في الشوارع.
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