موسكو تطالب الأمم المتحدة بوقف الممارسة الأمريكية المتمثلة في عدم إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس

صرحت إيرينا تيازلوفا، ممثلة روسيا، في اجتماع لفريق العمل المفتوح العضوية المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن موسكو طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة التوقف عن ممارسة عدم إصدار تأشيرات من قبل الولايات المتحدة للدبلوماسيين الروس المناوبين، الذين يسافرون إلى مقر المنظمة.

وقالت تيازلوفا: “نود أن نناشد السيد الرئيس والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عاجل لاتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه الممارسات الضارة”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات لعدد من الدبلوماسيين الروس للمشاركة في الدورة العادية للمجموعة.

وفقا لها، تؤثر الولايات المتحدة في الواقع على تشكيل الوفود الوطنية.

“واجه ممثلو المنظمات غير الحكومية الروسية المعتمدين في فريق العمل العالمي مشكلة عدم إصدار التأشيرات. فقد حُرموا من إمكانية المشاركة بدوام كامل في جلسة متخصصة للمنظمات غير الحكومية. وأود أن أسأل ممثلي الولايات المتحدة: من ماذا تخشى سلطاتهم من منح التأشيرات للمشاركين الذين يتمتعون بمركز استشاري؟ الإجراءات هي القاعدة لما يسمى بالعالم الحضاري”.

هذا وطلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من زملائه عدم تذكير الولايات المتحدة بأن الوفد الروسي يحتاج إلى تأشيرات أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمريكيين لديهم التزاماتهم الخاصة.

لافروف: طلبت عدم تذكير واشنطن بضرورة إصدار التأشيرات للوفد الروسي لحضور الجمعية العامة

وقال لافروف خلال مقابلة في برنامج “موسكو-الكرملين-بوتين” على قناة “روسيا1” ردا على سؤال بشأن حصول الوفد الروسي على تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “قلت لزملائي: لا داعي لتذكيرهم بعد الآن، فالأمريكيون لديهم التزاماتهم، والأمين العام للأمم المتحدة ملزم بضمان مشاركة جميع الوفود في أحداث الأمم المتحدة، بما في ذلك بالطبع الجمعية العامة. لذلك، سوف نرى”.

وطلب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد للحكومة الأمريكية على إصدار تأشيرات في الوقت المناسب للمندوبين الروس والصحفيين المرافقين الذين من المقرر أن يشاركوا في أسبوع الأمم المتحدة الرفيع المستوى في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول.