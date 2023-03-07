"الأونروا" تطلق نداء عاجلا لجمع 16 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين المتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، نداء عاجلا لجمع 16.2 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي المبكر للاجئي فلسطين الذين تضرروا جراء زلزال تركيا وسوريا.

وتمر اليوم الإثنين، الذكرى الشهرية الأولى للزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وقالت “الأونروا” في بيان: “هذا النداء العاجل المحدث سيمكنها من دعم لاجئي فلسطين المتضررين بالمواد النقدية وغير الغذائية حتى أغسطس/ آب 2023”.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بحسب البيان إن “الزلازل والهزات الارتدادية التي تلتها تسببت بمستوى متعذر الفهم من المعاناة للناس في شمال سوريا للاجئي فلسطين عبر خطوط التصدع والصراع، بمن فيهم لاجئي فلسطين”.

وأضاف: “لقد تمكنت الوكالة من الاستجابة لحاجتهم الأكثر إلحاحا للسلامة والمساعدة في اليوم الأول، حيث كان هناك حوالي 700 شخص ينامون في مدرسة تابعة للأونروا في اللاذقية”.

الأونروا لـ “سبوتنيك”: 57 ألف لاجئ فلسطيني تضرروا من زلزال سوريا وبحاجة إلى 2.7 مليون دولار

وتابع: “إننا نعتمد على شركائنا لمساعدتنا في مساعدة لاجئي فلسطين في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة للمساعدة”.

وأشار البيان إلى أن النداء يسعى إلى “الحصول على تمويل لإعادة تأهيل مباني “الأونروا” ومنازل لاجئي فلسطين التي دمرت أو تضررت من جراء الزلازل”.

والشهر الماضي قال عدنان أبو حسنة، الناطق باسم “الأونروا”، في تصريح خاص لـ”سبوتنيك” إن أكثر من 57 ألف لاجئ فلسطيني تضرروا من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، وبحاجة إلى مساعدات عاجلة.