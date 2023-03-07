الصحة المغربية تعلن التوقف عن إصدار نشرة يومية عن كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة المغربية التوقف عن إصدار نشرة يومية لمصابي كورونا بداية من اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها “ستتوقف ابتداء من اليوم الإثنين 6 مارس/ آذار عن إصدار النشرة اليومية لكوفيد 19، وسوف يتم اعتماد نشرة أسبوعية كل يوم جمعة مساء، سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة”.

ولفتت الوزارة، بحسب موقع “هسبريس” المغربي إلى أن “كوفيد-19 لا يزال يشكل طارئا صحيا عالميا، وسيستمر المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تتبع الوضع الوبائي بشكل دقيق على الصعيد الوطني والدولي وسيتم إخبار الرأي العام بأي مستجد متعلق بهذه الجائحة”.

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا لمواجهة كورونا

وفي البيان نصحت الوزارة “الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية بارتداء الكمامة وتفادي الاختلاط بالآخرين أو ارتياد الأماكن المزدحمة، والتوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب”.

ونهاية الشهر الماضي، أنهى المغرب سريان حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت في البلاد منذ ثلاثة أعوام للتصدي لكورونا، وكانت الحكومة المغربية تمدد نهاية كل شهر منذ مارس 2020، حالة الطوارئ الصحية، ومددت آخر مرة حتى نهاية فبراير من دون الإعلان عن أي تجديد آخر.