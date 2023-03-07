باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف سيارة للشرطة إلى 16 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف سيارة للشرطة بمنطقة بولان الباكستانية، الاثنين، إلى 16 قتيلا، وجاء ذلك وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

موسكو – سبوتنيك. وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا 9 قتلى على الأقل و11 مصابا.

وفي غضون ذلك، أعلن تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، مسؤوليته عن الهجوم.

مقتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم انتحاري

ورجحت السلطات أن الهجوم انتحاري، غير أنه لم ترد أي تفاصيل أخرى عن الهجوم إلى الآن.