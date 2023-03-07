باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف سيارة للشرطة إلى 16 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف سيارة للشرطة بمنطقة بولان الباكستانية، الاثنين، إلى 16 قتيلا، وجاء ذلك وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
موسكو – سبوتنيك. وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا 9 قتلى على الأقل و11 مصابا.
وفي غضون ذلك، أعلن تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، مسؤوليته عن الهجوم.
مقتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم انتحاري
أمس, 07:54 GMT
ورجحت السلطات أن الهجوم انتحاري، غير أنه لم ترد أي تفاصيل أخرى عن الهجوم إلى الآن.
وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة، كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور، في يناير/كانون الثاني الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
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