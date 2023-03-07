وزير الخارجية النمساوي: لا يمكن إغلاق قنوات الحوار مع روسيا

قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، يوم الاثنين، إنه لا يمكن حظر قنوات الحوار مع روسيا.

وقال شالنبرغ في مقابلة مع صحيفة نمساوية، “يجب ألا يكون هناك أدنى شك، إننا ندعم أوكرانيا دون قيد أو شرط، لكن يجب ألا نقطع أي جسر أو أي قناة للحوار (مع روسيا)”.

وأضاف، “وسنحتاج أيضا عندما يحين الوقت إلى مواقع للمحادثات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات”. ورد الغرب بفرض عقوبات شاملة على موسكو مع تكثيف دعمه العسكري لكييف.

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اتهمت موسكو الحكومات الغربية ووسائل الإعلام بإطلاق حملة تضليل فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا للترويج لرؤيتها الخاصة للأحداث، بالإضافة إلى نشر المشاعر المعادية للروس في المجتمع.