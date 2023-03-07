الولايات المتحدة تشتري 100 ألف برميل نفط من فنزويلا يوميا

هيوستين – سبوتنيك. وقال سوليفان على هامش أعمال مؤتمر الطاقة “سيرا ويك” في هيوستن يوم الاثنين، “نستورد في الوقت الراهن 100 ألف برميل (من النفط) يوميا من فنزويلا.. و(الرئيس الأمريكي جو بايدن) لا يسمح لألاسكا بإنتاج الطاقة الأمريكية”.