وزير الخارجية الصيني: بقيادة رئيسي روسيا والصين الشراكة الاستراتيجية تزداد قوة

أكد وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الثلاثاء، إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين ستزداد قوة بقيادة زعيمي البلدين.

بكين – سبوتنيك. وقال تشين جانغ في مؤتمر صحفي سنوي، “يحافظ رئيسا روسيا والصين على علاقات وثيقة. هذه هي بوصلة العلاقات الثنائية”.

وأضاف، “نحن على ثقة في ظل القيادة الاستراتيجية لزعيمي البلدين ستزداد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين في العصر الجديد”.

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أنه كلما ازدادت الاضطرابات في العالم، ازدادت الضرورة لتقدم العلاقات الصينية الروسية إلى الأمام بخطوات ثابتة.

ولفت تشين جانغ إلى أن العلاقة بين الصين وروسيا لا تشكل تهديداً لأي دولة، ولا تخضع لأي تدخل أو خلاف من قبل أي طرف ثالث. مشيرا إلى أن أي عملة تُستخدم في التجارة بين بكين وموسكو يجب أن تكون آمنة وجديرة بالثقة.

وأوضح أن الصين وروسيا قد وجدتا طريقا للعلاقات بين الدول الكبرى يتسم بالثقة الاستراتيجية المتبادلة وحسن الجوار، ما يشكل مثالا جيدا لنوع جديد من العلاقات الدولية.

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وأشار إلى أن بلاده لم تقدم أسلحة لأي من طرفي الأزمة الأوكرانية. منوها إلى أن محاولات الضغط وفرض العقوبات لن تحل الأزمة في أوكرانيا.

واعتبر الوزير الصيني، أن الهدوء والعقلانية أساسيان حاليًا لحل الأزمة في أوكرانيا. مطالبا بضرورة بدء الحوار في أقرب وقت ممكن.