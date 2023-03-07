الصين تتحدث عن "لحظة حرجة" في أوكرانيا و"يد خفية" تدفع لإطالة الأزمة

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الثلاثاء، إن “يدًا خفية” تدفع لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا وتصعيدها.

يد خفية ولحظة حرجة

وأضاف على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان في بكين، أن “اليد الخفية تستخدم الأزمة الأوكرانية لخدمة أجندات جيوسياسية معينة”، داعياً إلى بدء الحوار في أقرب وقت ممكن.

ولفت أرفع دبلوماسي صيني، إلى أن الأزمة الأوكرانية وصلت إلى “لحظة حرجة”. مشيرا إلى أن “العقوبات” لا يمكن أن تحل المشكلات.

وطالب الوزير الصيني، بتوقف الأعمال القتالية والعودة إلى طاولة المفاوضات والشروع في الطريق الصحيح لتسوية سياسية. منوها بأن غير ذلك المسار من شأنه أن يصب الزيت على النار ويفاقم الأزمة ويخرج الوضع عن السيطرة.

وشدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة احترام المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف في الأزمة الأوكرانية.

ورد تشين جانغ على اللغط الدائر بشأن توريد بلاده أسلحة إلى روسيا في عمليتها العسكرية لحماية دونباس، قائلا إن بلاده لم تقدم أسلحة لأيٍ من طرفي الأزمة الأوكرانية. منوها إلى أن محاولات الضغط وفرض العقوبات لن تحل الأزمة في أوكرانيا.

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العلاقات تزداد قوة بدعم زعيمي روسيا والصين

اعتبر وزير الخارجية الصيني، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين ستزداد قوة بقيادة زعيمي البلدين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين.

وقال تشين جانغ في مؤتمر صحفي سنوي، “يحافظ رئيسا روسيا والصين على علاقات وثيقة. هذه هي بوصلة العلاقات الثنائية”.