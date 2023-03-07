دبلوماسي: روسيا لن تشارك في مؤتمر الطاقة في هيوستن هذا العام

وقال زاخاروف لوكالة “سبوتنيك”: “للأسف، نحن لن نشارك هذا العام، لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا. تم إلغاء التسجيل في المؤتمر حرفيا في اللحظة الأخيرة. علاوة على ذلك، أوضحوا أن وجود المندوبين الروس في المنتدى أمر غير مرغوب فيه. وحتى عاودوا الاتصال للتأكد من فهمي للموقف بشكل صحيح”.

كما أكد زاخاروف، أن هذه هي المرة الأولى التي لا يُدعى فيها ممثلو روسيا، رسميًا إلى هذا الحدث، التي تعد من أكبر ثلاث قوى نفطية.