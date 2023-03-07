لبنان يعلن استعادته حق التصويت في الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن لبنان استعاد حقه في التصويت في الأمم المتحدة، وذلك بعد سداده مستحقات قديمة.

وأوضحت “الخارجية اللبنانية” في بيان رسمي، أن لبنان استعاد حقه في التصويت في المنظمة الدولية، بعد أن سددت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، المساهمتين السنويتين المتوجبتين، عن العامين 2022 و2023، وذلك بناء على تحويلات مالية واردة لحسابها أخيرا.

وكتبت الوزارة في بيانها:

“بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة”.

١)تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك إستعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سددت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها مؤخراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) March 7, 2023

وأعلنت الأمم المتحدة، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن لبنان فقد حقه بالتصويت في المنظمة الدولية، وذلك بسبب تأخره عن سداد مستحقات قديمة.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست”، جاء ذلك في رسالة صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكرت الصحيفة أن 9 دول أعضاء خضعت أخيرا لأحكام المادة 19، وهي: لبنان، وفنزويلا، وجنوب السودان، ودومينيكا، وغابون، وغينيا الاستوائية، وجزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال.

ماذا يعني فقدان لبنان الحق في التصويت بالأمم المتحدة وما تأثيرات هذه الخطوة السياسية والدبلوماسية؟

وأوضحت أنه تم حرمان الدول الـ 6 الأولى من التصويت، بينما سمحت الجمعية العامة للدول الـ 3 الأخيرة بالتصويت حتى نهاية الدورة 77.

وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لا يكون للعضو الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة، حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كانت قيمة المتأخر عليه تساوي قيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو تزيد عنها.