بندقية روسية تسيطر على طائرات العدو المسيرة و"تجمدها"… فيديو

اختبر متخصصون البندقة الروسية الجديدة “غاربيا” المضادة للطائرات “درون” بالقرب من دونيتسك، حيث تظهر مشاهد الفيديو قيام الفريق بالسيطرة على طائرة درون والتحكم بها عن بعد، ثم إنزالها إلى الأرض.

وطبّق الاختبار على إحدى أكثر طائرات الدرون شيوعا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وهي من نوع “DJI Mavic Pro” وتستخدم أيضا كطائرة هجومية دون طيار وتحمل رأسًا حربيًا، بحسب مراسل “سبوتنيك”.

يذكر أن البندقية المضادة للطائرات المسيّرة شائعة الاستخدام من قبل القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وزودت البندقية ببطارية ليثيوم أيون، والمدى الفعال للبندقية الذي أعلنه المطورون يبلغ ما بين 500 متر إلى 2 كيلومتر.

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يذكر أن طائرة “DJI Mavic Pro” هي درون شائعة الاستخدام في مناطق العملية العسكرية الروسية، وتستخدم غالبا كطائرة دون طيار تحمل رأسًا حربيًا يتم إسقاطه فوق مواقع محددة.