الدفاع الروسية: إعادة 90 جنديا روسيا من الأسر

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: “في 7 مارس، نتيجة لعملية المفاوضات، تم إعادة 90 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر”.