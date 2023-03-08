الدفاع الروسية: إعادة 90 جنديا روسيا من الأسر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 90 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: “في 7 مارس، نتيجة لعملية المفاوضات، تم إعادة 90 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر”.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج لإعادة تأهيلهم، وسيتم نقلهم بطائرات تابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجو -فضائية الروسية. يتلقى جميع الجنود الروس المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف
16 فبراير, 15:40 GMT
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في منتصف شهر فبراير الماضي، إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
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