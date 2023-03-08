بريطانيا تعتزم تحديد سقف لعدد المسموح بمنحهم حق اللجوء سنويا

تعتزم بريطانيا تحديد سقف لعدد المهاجرين المسموح بمنحهم حق اللجوء سنويا، كجزء من مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

موسكو – سبوتنيك. وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، اليوم الثلاثاء، خلال طرحها مشروع القانون أمام البرلمان البريطاني، أن بلادها “ستقترح مشروع القانون سقفا سنويا يحدده البرلمان لعدد اللاجئين الذين ستستضيفهم المملكة المتحدة بالطرق الآمنة والمشروعة، وسيضمن ذلك نظاما محكما”.

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وأضافت الوزيرة البريطانية “لن يتوقفوا [المهاجرون] عن القدوم إلى هنا ما لم يعرف العالم أن من يدخل إلى بريطانيا بطريقة غير مشروعة فسيجري احتجازه وترحيله سريعا إلى بلده، إن كان آمنا، أو إلى بلد ثالث آمن مثل رواندا”.

وبحسب قناة “سكاي نيوز” البريطانية، يقترح مشروع القانون احتجاز المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب الهجرة الصغيرة لمدة 28 يومًا بغير كفالة أو مراجعة قضائية، ويمكن تمديد فترة الاحتجاز إن كان هناك احتمال معقول لترحيلهم.

ويسمح مشروع القانون للمهاجرين الأصغر من 18 عاما، والذين تحول ظروفهم الصحية دون ترحيلهم جوًا أو يكونون عرضة لخطر جسيم حال إعادتهم إلى بلادهم، بتقديم طلب استئناف لمنع ترحيلهم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، نقلا عن بيانات حكومية، أن 45 ألفا و756 مهاجرا وصلوا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي خلال عام 2022، وهو أكبر عدد من المهاجرين يصل بريطانيا خلال عام واحد منذ بدء تسجيل المهاجرين غير الشرعيين عام 2018.

وكشفت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن 2953 مهاجرا وصلوا إلى بريطانيا في قوارب عبر القنال الإنجليزي منذ بداية العام الجاري، معظمهم من ألبانيا وإيران والعراق وأفغانستان وسوريا.

ويذكر أن أكثر من 45 ألف مهاجر قد عبروا القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة من البر الرئيسي الأوروبي خلال عام 2022، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل العام السابق بأكثر من 17 ألف