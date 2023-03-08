مسؤول إسرائيلي: أحبطنا محاولتين إيرانيتين أخريين لاختراق المؤسسات الأكاديمية في البلاد

كشف مسؤول إيراني بارز، اليوم الثلاثاء،عن إحباط بلاده محاولتين إيرانيتين آخرين لاختراق المؤسسات الأكاديمية في البلاد.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع نيتسان عومير، أحد المسؤولين الإسرائيليين عن النظام السيبراني في البلاد، أن إسرائيل أحبطت محاولتين أخريين من إيران لاختراق المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجهت إسرائيل اتهاما إلى إيران، بمسؤوليتها عن هجوم إلكتروني تعرض له معهد التطبيقات والهندسة في حيفا المعروف باسم “التخنيون”.

ووفق ما نقله موقع “النشرة” اللبناني، قالت وحدة السايبر الإسرائيلية: “إيران تقف وراء هجوم إلكتروني واسع على معهد التطبيقات والهندسة في حيفا”.

هل إيران وراء الهجوم السيبراني… اختراق إلكتروني لمعهد “تقني” إسرائيلي

وكان موقع “واللا”، قد أكد في فبراير/ شباط الماضي، أن أكبر معهد تقني وتكنولوجي في إسرائيل والمعروف باسم “التخنيون” قد تعرض لهجوم سيبراني استهدف حواسيب المعهد، وطالب المهاجمون بفدية للإفراج عن المعلومات، موضحا أن المجموعة التي قامت بالاختراق الإلكتروني تدعى “دارك بيت” قد طالبت بالحصول على 70 قطعة “بيتكوين” وهو ما يصل إلى 80 مليون شيكل (الشيكل= 0.28 دولار أمريكي).

يشار إلى أن عمليات الاختراق الإلكترونية بين إسرائيل وإيران تثور من وقت لآخر، ففي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية باختراق قراصنة إيرانيين مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية.

وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين نجحوا في اختراق مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية، وتسريب معلومات شخصية لما يزيد عن 300 ألف عميل.

وذكرت القناة العبرية أن الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل وصلت إلى الساحة في إسرائيل، حيث تم اختراق مواقع حجز العطلات للفنادق المملوكة لشركة “Gol Tours” الإسرائيلية، وتسريب المعلومات الشخصية لمئات الآلاف من الإسرائيليين، ما بين أرقام هواتف وعناوين طبية حساسة.