المفوضية الأوروبية: حشدنا حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

أمستردام-سبوتنيك. وأوضحت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي من كندا مع رئيس الوزراء جاستين ترودو، اليوم الثلاثاء: “الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا”، مضيقة “نعتزم تدريب 30 ألفا من القوات الأوكرانية بنهاية العام الجاري”.

من جهته، قال ترودو “كندا تؤكد على مواصلة دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها مولدات كهربائية”.

هذا و دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في وقت سابق، شول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.

رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو إلى تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي في بروكسل: “يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية”.